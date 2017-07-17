Беларусь внесла свой вклад в укрепление мер доверия на континенте - Макей

2017-07-17 10:43 | www.trend.az | 5

Беларусь однозначно внесла свой вклад в укрепление мер доверия на континенте. Об этом глава белорусского внешнеполитического ведомства Владимир Макей заявил в интервью программе "Главный эфир" телеканала "Беларусь 1", передает Белта.

Отвечая на вопрос о достижениях прошедшей в Минске сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ, темой которой стало укрепление взаимного доверия и сотрудничества во имя мира и процветания в регионе, Владимир Макей констатировал, что в настоящее время уровень и накал противостояния настолько высок, что в течение одной сессии или месяца ситуацию изменить невозможно.

"Идет не только вербальное противостояние, нагнетание какой-то воинственной риторики, но и происходит нагнетание напряженности на деле, - сказал министр. - С одной стороны (если мы возьмем блок НАТО), происходит наращивание воинского контингента, в том числе и у наших границ. С другой стороны, естественно, это тоже не может быть оставлено без внимания. И предпринимаются соответствующие ответные меры. А в результате мы возвращаемся к эпохе холодной войны".

"Беларусь в своей политике, следуя установкам главы государства, исходит из того, что никакие войны, никакие конфликты не могут быть эффективным способом решения тех или иных вопросов. Такой же подход у нас реализовывался и при проведении 26-й сессии ПА ОБСЕ", - подчеркнул Владимир Макей.

Он напомнил, что Беларусью, в частности, была предложена резолюция по противодействию новым психотропным веществам и она выступила с рядом иных инициатив. Другими странами также были предложены важные резолюции, в том числе направленные на борьбу с терроризмом, недопущению дискриминации по религиозным мотивам.

"Это маленькие шажки. Но это поступательные и постоянные шаги в направлении расширения мер доверия в регионе и на континенте. Я считаю, что если исходить из этого, то Беларусь однозначно внесла свой вклад в укрепление мер доверия на континенте", - подчеркнул министр.

Он также прокомментировал исключение из итоговой декларации резолюции с критическими замечаниями в отношении Беларуси. "Имидж Беларуси в последнее время заметно изменился, и это проявилось и при голосовании по той резолюции", - сказал глава белорусского внешнеполитического ведомства.

Владимир Макей отметил, что отдельные парламентарии попытались, находясь в стране, которая предоставила площадку для проведения сессии ПА ОБСЕ, принять резолюцию, направленную против этой страны. "Причем резолюцию, которая не носит международного характера, а которая замыкается на тематику двусторонних отношений. Ради бога, это их право. Они внесли на голосование. Но вы видите, - эта резолюция с трудом набрала даже минимальное количество необходимых соавторов - 20 человек. В то же время белорусская резолюция по психотропным веществам набрала 44 соавтора из 20 государств (не только из стран постсоветского пространства, но и из Германии, США, Канады и других стран, - заметил министр. - Это не какие-то спортивные результаты. Возобладал здравый смысл у парламентариев, которые увидели за эти дни и видят реально, что происходит в Беларуси, в регионе, какие шаги предпринимает Беларусь. Думаю, что в конечном итоге это повлияло и на сухую статистику, связанную с голосованием".

Что касается разошедшихся мнений при голосовании белорусских парламентариев по итоговой декларации, Владимир Макей подчеркнул, что парламентская делегация Беларуси - это не "политбюро", которое голосует единообразно. "Парламентарии проголосовали так, как они посчитали нужным. Это абсолютно нормально и, кстати, опровергает утверждение некоторых западных парламентариев о том, что в Беларуси парламент ручной, что он голосует единообразно, по указке и т. п. Идет разброс мнений. Это говорит о том, что в Беларуси нормальный функционирующий работающий парламент", - добавил министр.