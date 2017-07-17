Главы Азербайджана, Турции и Туркменистана встретятся в Ашгабаде

2017-07-17 10:50 | www.oxu.az | 3

Трехсторонняя встреча президентов Азербайджана Ильхама Алиева, Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и Туркменистана Гурбангулы Бердумухаммедова намечена на конец текущего года в Туркменистане.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на Sputnik, об этом заявил посол Турции в Ашгабаде Мустафа Капуджу.

По его словам, в ходе саммита будут обсуждены планы по экспорту туркменского газа через Каспийское море и Азербайджан в Турцию и далее, в Европу.

«Мы планировали этот саммит еще в прошлом году, затем он был перенесен на этот год. До саммита должны состояться встречи министров иностранных дел и энергетики для проведения подготовительной работы», - сказал он.

По его словам, уже 18-19 июля в Баку должна пройти встреча глав МИД сторон.

Н.О.