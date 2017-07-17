На Уимблдоне зрителя переодели и заставили сыграть – ВИДЕО

2017-07-17 10:56 | www.oxu.az | 4

Во время выставочного матча на Уимблдоне бельгийская теннисистка Ким Клийстерс не выдержала подсказок от одного из зрителей и предложила ему сыграть против нее.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Lenta.ru, болельщик — это был ирландец Крис Квинн — согласился и вышел на корт.

Но оставалась одна проблема: дресс-код Уимблдона предписывает всем игрокам быть в белых шортах и майке. Клийстерс принесла свою запасную форму, и с помощью спортсменок Квинн надел ее.

Мужчина дважды неудачно принял подачу Клийстерс, а затем сфотографировался с теннисистками.

С.С.

