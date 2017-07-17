Центробанк Азербайджана выпускает ноты на 200 млн манатов

2017-07-17 10:47 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Палата надзора над финансовыми рынками Азербайджана зарегистрировала ноты Центрального банка на сумму 200 миллионов манатов, сообщает регулятор в понедельник.

Номинальная стоимость каждой ноты составляет 100 манатов.

Период обращения - 28 дней.

Краткосрочные ноты являются инструментом денежно-кредитной политики для регулирования денежной массы в обороте. Приобретать ноты могут только банки.

Официальный курс на 17 июля составляет 1,7022 AZN/USD.

(Автор: Азад Гасанли)

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