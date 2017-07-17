Кыргызстан и Узбекистан обсудили новые аспекты сотрудничества в сфере авиаперевозки

2017-07-17 10:52 | www.trend.az | 4

В Госавианадзоре Узбекистана на встрече с делегацией Кыргызстана во главе с заместителем министра транспорта дорог КР Гулмирой Абдралиевой были обсуждены новые аспекту двустороннего сотрудничества в сфере авиапервозки. Об этом сообщает сегодня информационная служба Национальной авиакомпании «Узбекистон хаво йуллари», передает КНИА «Кабар».

По словам заместителя министра транспорта и дорог КР Гулмиры Абдралиевой, всестороннее развитие и дальнейшее укрепление взаимовыгодного сотрудничества с Узбекистаном являются одним из ключевых направлений внешнеполитического курса Кыргызстана, которое ярко проявилось во время всех последних встреч на высшем уровне. Она также отметила профессионализм летного состава авиакомпании, современный авиапарк самолетов, безопасность и надежность полетов НАК, а также уделяемое правительством Узбекистана внимание гражданской авиации и развитию туристической отрасли страны.

«Мы выражаем признательность правительству Узбекистана и его авиационным властям за возобновление чартерных рейсов по маршруту Ташкент-Иссык-Куль-Ташкент. Это первая встреча авиационных властей Кыргызстана и Узбекистана за последнее 9 лет», - подчеркнула она.

Участники встречи обсудили вопросы выполнения полетов из Ташкента и других городов Узбекистана в международный Иссык-Кульский аэропорт «Тамчы», определение нового авиаперевозчика от кыргызской стороны на линии Бишкек-Ташкент, использования воздушного пространства в районе международного аэропорта «Ош» и рассмотрения проекта двухстороннего Межправительственного соглашения о делегировании ответственности за обслуживание воздушного движения на данной территории.

В центре внимания были перспективы расширения географии полетов между странами, в частности, увеличении частоты выполнения полетов национальным авиаперевозчиком Узбекистана по маршруту Ташкент-Бишкек-Ташкент с 2 до 4 раз в неделю. Стороны также обговорили ряд вопросов по коммерческому сотрудничеству между назначенными авиаперевозчиками двух государств.

«Мы рады принять пассажиров из любого города Узбекистана и хотим предложить узбекским коллегам льготные условия на обслуживание воздушных судов Национальной авиакомпании в наших аэропортах. Также мы готовы предоставить НАК «Узбекистон хаво йуллари» пятую степень свободы через аэропорт «Манас», то есть транзитные полеты через Кыргызстан по направлениям в страны ЕЭС, США и Юго-восточной Азии. Зная, что Национальная авиакомпания Узбекистана один из самых стабильных и безопасных авиаперевозчиков мы очень заинтересованы в данном сотрудничестве», - отметила глава кыргызской делегации Абдралиева.

По итогам встречи делегация КР и руководство НАК «Узбекистон хаво йуллари» и подписали Протокол переговоров о дальнейшем развитии сотрудничества. Обе стороны выразили уверенность в плодотворном сотрудничестве по увеличению туристического потока между Кыргызстаном и Узбекистаном и повышению туристического потенциала обеих государств.

В мероприятии приняли участие представители авиационных властей двух стран, посольства КР в РУ, МИД Узбекистана и НАК «Узбекистон хаво йуллари».