За включенный кондиционер в автомобиле могут оштрафовать – ВИДЕО

2017-07-17 11:02 | www.oxu.az | 6

С приходом летнего сезона водители включают в своих автомобилях кондиционеры в режиме охлаждения.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на xəzərxəbər, многие водители, выходя из автомобиля, оставляют кондиционер включенным, чтобы в салоне было прохладно.

Это не только вредит автомобилю, но и является нарушением правил дорожного движения. Эксперты говорят, что если оставить мотор автомобиля включенным, то за это полагается штраф в 20 манатов.

Это связано с тем, что если автомобиль с включенным кондиционером припаркован, то он выбрасывает в атмосферу больше вредных веществ, чем если бы он двигался.

Э.А.

