Ганира Пашаева призвала прекратить половую дискриминацию

2017-07-17 11:07 | www.oxu.az | 4

«Я видела семьи, в которых не были рады рождению дочери, но потом каждый день благодарили Творца, пославшего ее. Я видела таких сыновей, которым лучше было бы не рождаться. Я видела и таких дочерей, которых не променяешь и на 100 сыновей».

Как передает Oxu.Az, такое заявление сделала депутат Милли Меджлиса Ганира Пашаева, комментируя смерть 34-летней жительницы Шемахинского района Кямали Бакировой во время родов в Республиканском перинатальном центре.

Депутат заявила, что у нее разрывается сердце при мысли о смерти матери, принесшей себя в жертву ради рождения сына:

«С болью в сердце, с чувством горечи прочла я новость о 34-летней Кямале ханум. Мы еще долго должны работать над изменением образа мышления людей. После этого события хочу обратиться к некоторым людям, отцам, бабушкам, дедушкам и сказать, что честь, нравственность и порядочность являются вопросами пола, а не личности. Дети бывают хорошие и плохие. Плохие или хорошие для Родины, для нации, для человечности. Главное - чтобы ребенок был человеком, а не то, мальчик он или девочка.

Обращайте основное внимание на это и старайтесь вырастить хороших детей. Не мучайте, не изводите, не обвиняйте женщин, не обрекайте их на смерть за то, что они не смогли родить вам мальчика. Родившийся ребенок, ребенок в утробе матери – ваш общий ребенок. Достаточно! Избавимся от этих предрассудков. Пол не бывает первого и второго сорта. Неважно, сын это или дочь. Это ваш ребенок!».

Зульфия Гурбанова

