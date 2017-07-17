Глава МИД Ирана обвинил США в невыполнении условий ядерной сделки

2017-07-17 10:56 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - США, в отличие от Ирана, не выполняют своих обязательств в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе Ирана, заявил министр иностранных дел страны Мохаммад Джавад Зариф, передает в понедельник агентство IRNA.

«При заключении сделки мы договорились, что единственной структурой, ответственной за проверку ее выполнения, будет МАГАТЭ. И на данный момент МАГАТЭ уже семь раз заявляло, что Иран честно и полностью выполняет свои обязательства», - подчеркнул глава МИД Ирана.

Он отметил, что "невозможно сказать то же самое о США, которые не выполнили свою часть обязательств».

"Белый дом несколько дней назад заявлял, что президент Трамп использует свой визит в Гамбург на саммит «Большой двадцатки» для того, чтобы убедить лидеров других стран не вести бизнес с Ираном», - сказал Зариф.

По его мнению, такие действия со стороны США - «нарушение не духа, а буквы соглашения».

«Я считаю, что США сами должны выполнять свои обязательства в рамках СВПД", - подчеркнул глава МИД Ирана, добавив, что данное соглашение "не запрещает Ирану развивать мирную ядерную программу».

Иран и "шестерка" международных переговорщиков в июле 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома.

Длительные переговоры завершились принятием Совместного всеобъемлющего плана действий (JCPOA), выполнение которого полностью снимет с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции СБ ООН, США и Евросоюза.

(Автор: Эльмира Таривердиева)