В Баку столкнулись автобус и легковой автомобиль, погибли два человека

2017-07-17 11:12 | www.apa.az | 4

Сегодня около 08:00 на проспекте Гейдара Алиева (возле бывшей Сураханской кольцевой) произошло ДТП.

Как сообщили АПА в Бакинском транспортном агентстве, столкнулись два легковых автомобиля «Daewoo» и «Volkswagen Passat».

«От сильного удара автомобили сначала врезались в ВАЗ-2107, а затем в стоящий у дороги автобус маршрутной линии 171. Пассажиры автобуса не пострадали, однако водитель «Daewoo» и находящийся в машине пассажир погибли. Сейчас выясняются причины аварии. Принимаются следственные меры», - говорится в информации.