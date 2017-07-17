В России азербайджанец получил срок за покушение на убийство

2017-07-17 11:15 | www.oxu.az | 6

Ломоносовский районный суд г. Архангельска признал виновным гражданина Азербайджана за незаконное пересечение государственной границы и покушение на убийство.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на российские СМИ, 33-летний азербайджанец Акбер А. признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных по статье покушение на убийство и незаконное пересечение государственной границы России.

Установлено, что в 2013 году в связи нарушением миграционного законодательства обвиняемый был выдворен из РФ и уведомлен о запрете въезда на территорию России до декабря 2018 года. Находясь у себя на родине, он изменил свои фамилию и отчество, получил новый национальный паспорт, после чего в июне 2016 года незаконно въехал на территорию России через аэропорт «Шереметьево» в Московской области.

Кроме того, в декабре 2016 года в Архангельске в ходе ссоры обвиняемый с целью убийства нанес своему знакомому удары ножом в живот, причинив потерпевшему тяжкий вред здоровью.

Осужденному назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Н.О.