Чемпион мира опровергает новость об избиении девушки – ОБНОВЛЕНО

2017-07-17 11:18 | www.oxu.az | 5

Чемпион мира по боксу Эльвин Мамишзаде опроверг новость о том, что он устроил драку в ночном клубе.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на ölke.az, спортсмен сказал, что никакой драки он не устраивал:

«Я вообще не хожу в ночные клубы. Не знаю, кто это распространил. Но я ни с кем не враждую».

09:22

Чемпион мира по боксу Эльвин Мамишзаде устроил драку в одном из ночных клубов столицы.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Yenicag.az, инцидент произошел 16 июля около 4 часов ночи в ночном клубе «26 land». 26-летний боксер в ходе драки избил девушку.

Полиция начала расследование.

Отметим, что Мамишзаде также является золотым призером Европейских игр.

Э.А.

