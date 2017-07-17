Национальный авиаперевозчик Туркменистана активно развивает грузовой сегмент

2017-07-17 11:08 | www.trend.az | 4

В современных условиях глобализации мировой экономики постоянно усиливается значимость международных перевозок грузов для обеспечения бесперебойного снабжения современных систем производства и распределения. Воздушный транспорт в этой связи является важным средством поддержания и укрепления международного торгового сообщения между сопредельными и удаленными друг от друга государствами.

Он является одним из наиболее динамично развивающихся видов транспорта, чья значимость растет по мере увеличения в структуре мировой торговли удельного веса готовых и дорогостоящих изделий.

И хотя доля воздушного транспорта Туркменистана в общей структуре грузоперевозок в стране невелика, Служба «Туркменховаёллары» сейчас активно наращивает их объемы.

За первое полугодие 2017 года рост по грузовым авиаперевозкам составил 23,7 процента. Транзитных грузов было перевезено воздушным транспортом страны на 29,3 процента больше, импортных – на 55,6 процента. Объём экспортных грузов, перевозимых туркменскими самолётами, увеличился в 12 раз.

Менее года назад, 17 сентября 2016 года, в Ашхабаде был открыт новый Международный аэропорт, в состав которого вошёл грузовой терминал, способный обрабатывать 200 тысяч тонн грузов в год.