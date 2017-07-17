В Туркменистане национальный праздник – Галла байрамы

2017-07-17 11:12 | www.trend.az | 5

В Туркменистане отметили национальный праздник – Галла байрамы. Опирающийся на исконные традиции почитания хлеба как символа благополучия, Галла байрамы, ежегодно отмечается в третье воскресенье июля.

Аграрному сектору отводится значимая роль в экономической политике государства, которое оказывает труженикам отрасли всяческую поддержку. Она выражается в крупных инвестициях, направляемых на техническое перевооружение и модернизацию всей производственной инфраструктуры агропромышленного комплекса, развитие химической индустрии, обеспечивающей земледельцев минеральными удобрениями.

Для нужд АПК систематически закупаются современные тракторы, комбайны, сеялки, опрыскиватели, другая техника и оборудование. Конкретные меры предпринимаются в области улучшения водоснабжения и мелиорации сельскохозяйственных угодий, повышения плодородия почв, освоения новых целинных массивов, внедрения передовых агротехнологий, развития селекции, семеноводства и племенного животноводства.

Планомерно укрепляется материально-техническая база агроперерабатывающего сектора. В качестве примера можно привести новые крупные предприятия по производству хлебопродуктов, возведённые во всех велаятах. В их состав входят оснащённые современным оборудованием элеваторы, мельницы, цеха по заготовке отборной семенной пшеницы. Всё это служит красноречивым подтверждением успешного решения задач по обеспечению внутреннего потребительского рынка хлебом собственного производства. Туркменистан также стал экспортировать зерно.

В соответствии с Постановлением главы государства Министерство сельского и водного хозяйства заключило контракты с компаниями «John Deere International GmbH» (Швейцарская Конфедерация) и «UmaxTradeGmbH» (Федеративная Республика Германия) на закупку крупной партии сельскохозяйственной техники, агрегатов, земснарядов, а также запасных частей и расходных материалов для них с условием поставки в Туркменистан в 3 этапа в 2017-2020 годы.

Накануне состоявшегося на прошлой неделе во Франкфурте-на-Майне совместного делового мероприятия «Туркменистан – Германия: потенциал перспективного сотрудничества» специалисты ряда министерств и ведомств Туркменистана посетили ведущие машиностроительные предприятия ФРГ. Туркменская делегация побывала на крупнейших заводах компании «John Deere», расположенных в городах Мангейм, Брухзаль и Цвайбрюккен, где ознакомилась с производственным процессом и выпускаемой продукцией, а также в Европейском центре технологий и инноваций (ETIC) в Кайзерслаутерне.

Особый интерес у членов делегации вызвал завод в Цвайбрюккене, где расположен цех по сборке зерноуборочных комбайнов, в том числе, «John Deere W540». Как уже отмечалось, Туркменистан приобрёл крупную партию машин данной серии, и туркменским специалистам была предоставлена возможность детально ознакомиться с технологией производства, на месте оценить качество выполняемых работ.

Обслуживание техники ведётся как на местах, так и в сервисных центрах, созданных во всех велаятах. Их сотрудники прошли стажировку в странах Европы и США. Хорошо показала себя и практика обучения туркменских специалистов, которое регулярно проводится на базе сервисных участков компании в Туркменистане, на учебных базах заводов-изготовителей. В профильных вузах Туркменистана также ведутся занятия по грамотной эксплуатации новых машин, организованы спецкурсы, лекции.