В Азербайджане в связи с банковским сектором было возбуждено 19 уголовных дел в отношении 32 лиц

2017-07-17 11:22 | www.apa.az | 4

Как сообщает АПА, об этом в ходе сегодняшней пресс-конференции заявил заместитель генерального прокурора, начальник Главного управления по борьбе с коррупцией при генпрокуроре Азербайджанской Республики Кямран Алиев.

К.Алиев отметил, что в сфере образования в отношении 12 лиц было возбуждено 10 уголовных дел, в области строительства в отношении 5 лиц - 4 уголовных дела, в отношении 5 сотрудников Министерства труда и социальной защиты населения было возбуждено 3 уголовных дела.