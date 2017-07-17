Азербайджанская певица попала в аварию

2017-07-17 11:27 | www.oxu.az | 6

Сегодня ночью певица Шабнам Асадова попала в аварию, возвращаясь из Гянджи в Баку.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на big.az, управляемый водителем певицы автомобиль Mercedes Viano столкнулся с внезапно выехавшим навстречу «ВАЗ 2107».

Ш.Асадова, ее водитель и продюсер были госпитализированы в одну из частных клиник.

Их состояние оценивается как средней тяжести.

Затем певица была переведена в реанимацию. Супруг Ш.Асадовой, желавший увидеть ее, устроил драку с персоналом клиники.

Сообщается, что Шабнам Асадова должна была выступить в Мингячевире с соло концертом.

А.С.

