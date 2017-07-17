Азербайджанская певица попала в аварию
2017-07-17 11:27 | www.oxu.az | 6
Сегодня ночью певица Шабнам Асадова попала в аварию, возвращаясь из Гянджи в Баку.
Как передает Oxu.Az со ссылкой на big.az, управляемый водителем певицы автомобиль Mercedes Viano столкнулся с внезапно выехавшим навстречу «ВАЗ 2107».
Ш.Асадова, ее водитель и продюсер были госпитализированы в одну из частных клиник.
Их состояние оценивается как средней тяжести.
Затем певица была переведена в реанимацию. Супруг Ш.Асадовой, желавший увидеть ее, устроил драку с персоналом клиники.
Сообщается, что Шабнам Асадова должна была выступить в Мингячевире с соло концертом.