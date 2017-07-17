Бакинцы соскучились по высокой поэзии в душевной песне (ФОТО)

2017-07-17 11:13 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend Life/ - Бардовская музыка всегда была любима в нашей стране. Такое исполнение иногда еще называют авторской песней, потому что певец одновременно является и автором мелодии, и текста, и сам себе аккомпанирует на гитаре. Беря свое начало из городского романса, бардовская песня вобрала в себя всю его романтичность и душевность, простоту и искренность.

В Государственном театре песни имени Рашида Бейбутова с 14 по 17 июля проходит XII Международный фестиваль авторской песни и поэзии под девизом "Моя любимая страна Азербайджан", организованный Бакинским клубом авторской песни при поддержке Министерства молодежи и спорта и Министерства культуры и туризма, сообщили Trend Life организаторы.

Бакинцы соскучились по высокой поэзии в душевной песне. Ведь этот фестиваль наполнен радостными встречами, дружеским общением, музыкой, поэзией и песнями, которые звучат с особой проникновенностью, затрагивая тонкие струны человеческой души. Главные цели фестиваля - укрепление творческих контактов, дружбы и взаимопонимания, обмен опытом в области изучения и использования в современной практике исконных форм и традиций авторской песни и музыки.

Фестиваль собрал авторов и исполнителей из разных стран мира: Азербайджана - Джавид Имамвердиев , Ибрагим Имамалиев, Георгий Черногоров, Виталий Игольников, Вера Великанова, Оксана Буланова, Аладдин Ягубов, Самир Раджабов, Сергей Аранович, Эльхан Челябиев, Нигяр Гасанзаде, Вафа Мамедова, Диляра Юсуфова, Андрей Крупин, Солмаз Сулейманлы, Саида Субхи, Алина Талыбова, Ульвия Ахундова, России - Александр Городницкий, Владимир Цирульник, Александр Софронов, Юлия Матвеенко, Валерий Чечет, Ирина Чечет, Андрей Соболев, Дмитрий Курилов, Михаил Зверев, Сархан Сархан, Елена Гурфинкель, Грузии - Георгий Чкония, Ирина Парошина, Роберт Авадяев , Казахстана - Екатерина Качанова, Ольга Качанова, Вадим Козлов, США - Ян Кашепава, Чехии - Алексей Ушаровский, Лейла Бегим, Франции - Анна Контуш, Израиля - Ольга Детина. Вход на концерты как всегда свободный.

Президент Бакинского клуба авторской песни и фестиваля - Джавид Имамвердиев. Председатель жюри Бакинского фестиваля - один из основоположников жанра авторской песни Александр Городницкий.

(Автор: Вугар Иманов. Фото: Оксана Буланова)