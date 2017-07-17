Кямран Алиев: 10 человек были отстранены от должностей из-за коррупции

2017-07-17 11:30 | www.oxu.az | 4

«В стране больше преступлений по даче взяток, нежели по получению».

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, об этом заявил заместитель генерального прокурора, начальник Главного управления по борьбе с коррупцией при генпрокуроре Азербайджанской Республики Кямран Алиев.

К.Алиев отметил, что за отчетный период сотрудниками Главного управления был принят ряд превентивных мер в области борьбы с коррупцией.

По его словам, в результате служебных проверок, проведенных в связи с направленными в соответствующие структуры обращениями, 12 должностным лицам было сделано предупреждение в связи с правонарушениями, которые не носят уголовный характер:

«5 должностным лицам был сделан выговор, в отношении 2 должностных лиц была применена мера дисциплинарного взыскания (строгий выговор). Десять человек были отстранены от занимаемых должностей. С целью устранения выявленных в результате расследования нарушений закона и недопущения повторения их в будущем в соответствующие структуры и должностным лицам было направлено представление».

З.А.

