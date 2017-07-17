В Иркутске четыре человека пострадали при жесткой посадке самолета – ВИДЕО

2017-07-17 11:33 | www.oxu.az | 6

Следователи в Иркутской области проводят доследственную проверку после аварийной посадки легкомоторного самолета Cessna-172R в поселке Хужир Ольхонского района.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщили на сайте Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СК.

В воскресенье около 16.30 по московскому времени Cessna-172R, принадлежащий частному лицу, совершил жесткую посадку в районе острова Ольхон на поверхность Байкала.

«По предварительным данным, на борту самолета находился пилот и три пассажира. Все они получили телесные повреждения», - говорится в сообщении.

Двоих из них доставили в местную поселковую больницу. Самолет частично затонул неподалеку от берега.

Ранее источник в экстренных службах региона сообщил РИА Новости, что пострадали двое, они были доставлены в Хужирскую центральную районную больницу, еще два человека скрылись в неизвестном направлении, их разыскивает полиция.

С.С.

