Вступили в силу узбекско-казахстанские межправсоглашения

2017-07-17 11:20 | www.trend.az | 4

ТАШКЕНТ /Trend/ - Вступило в силу соглашение между правительствами Узбекистана и Казахстана о межрегиональном сотрудничестве, сообщила в понедельник пресс-служба узбекского МИД.

Документ был подписан 23 марта 2017 года в ходе государственного визита президента Узбекистана Шавката Мирзияева в Казахстан.

Соглашение предусматривает расширение и развитие взаимовыгодного сотрудничества между регионами двух стран в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, в областях сельского хозяйства, здравоохранения, содействия занятости населения, туризма и охраны окружающей среды, а также в других направлениях, представляющих взаимный интерес.

По данным пресс-службы, вступил в силу также протокол к межправительственному соглашению о пунктах пропуска через узбекско-казахстанскую государственную границу, который юридически закрепляет открытие пунктов пропуска «Ок олтин» (Целинный) и «Малик» (Сырдарья) на границе между Узбекистаном и Казахстаном в связи с возобновлением использования части дороги М-39.

Протокол был подписан сторонами по дипломатическим каналам в рамках подготовки госвизита президента Узбекистана в Казахстан.

Как сообщалось ранее, официальная церемония открытия автодорожных пропускных пунктов «Малик» (Сырдарья) и «Ок олтин» (Целинный) для пропуска физлиц и легкового автотранспорта и возобновление автомобильного сообщения по трассе М-39 между Ташкентом и Самаркандом состоялись в начале минувшей недели.

Участок М-39 протяженностью около 25 километров, проходящий по территории Казахстана, был закрыт в 2006 году. Его открытие состоялось благодаря договоренностям руководителей двух стран.

Отныне граждане Узбекистана смогут попасть в Самарканд из Ташкента, минуя объездную дорогу и сократив время в пути на час.

В целях повышения транзитной привлекательности обоих государств и формирования благоприятных условий для увеличения объемов транзита внешнеторговых грузов Узбекистана документом также предусматривается изменение статуса отдельных пунктов пропуска «Зангиота-Капланбек», «Ташкент-Казыгурт» и «Гулистан-Атамекен» на международный с круглосуточным режимом работы.

(Автор: Демир Азизов)