Посольство Узбекистана решает вопрос доставки тел погибших в РФ соотечественников на родину

2017-07-17 11:30 | www.trend.az | 4

ТАШКЕНТ /Trend/ - Сотрудники посольства Узбекистана в Москве завершают оформление свидетельств о смерти погибших в пожаре в Санкт-Петербурге узбекистанцев, сообщило в понедельник консульское управление узбекского МИД.

По данным пресс-службы, оформляются документы для получения разрешения на транспортировку и предпринимаются меры по отправке тел в Узбекистан.

Как сообщалось ранее, утром 13 июля в металлическом ангаре в Колпино (входит в Санкт-Петербург) произошел пожар на площади 600 квадратных метров. Пожарные при разборе завалов обнаружили тела семерых погибших.

Сотрудники посольства Узбекистана в Москве в тот же день выехали в Колпино для выяснения обстоятельств пожара и установления личностей жертв, где подтвердили гибель семи узбекских граждан. Все погибшие оказались жителями Янгиарыкского района Хорезмской области.

Посольство поддерживает постоянные контакты с родственниками погибших и соответствующими структурами Санкт-Петербурга и Колпино для оперативного решения возникающих вопросов.

(Автор: Демир Азизов)