Бой года: Мейвезер против Макгрегора – ВИДЕО

2017-07-17 11:37 | www.oxu.az | 4

Долгожданный бой между американским боксером Флойдом Мейвезером-младшим и ирландцем Конором Макгрегором, являющимся действующим чемпионом UFC, все-таки состоится. Датой проведения боя выбрано 26 августа. Поединок пройдет в Лас-Вегасе.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на gazeta, поскольку по правилам смешанных единоборств у Мейвезера шансов практически не было бы, бой пройдет по боксерским правилам в первом среднем весе (69,85 кг).

При этом ни одна из ведущих боксерских организаций не намерена признавать данный бой официальным.

Местом проведения исторического поединка была выбрана T-Mobile Arena, вмещающая 20 тыс. зрителей и расположенная в Лас-Вегасе, где и базируется UFC.

Каждый из бойцов получит за поединок по 100 млн долларов США. При этом общий доход его участников и организаторов составит около 636 млн долларов. Транслировать «бой века» будут Showtime, Sky Sports и BT Sports.

Напомним, что американский боец Флойд Мейвезер-младший является самым высокооплачиваемым боксером в истории, получил за бой против филиппинца Мэнни Пакьяо рекордный гонорар в размере 210 млн долларов, а за свою любовь к деньгам — даже соответствующее прозвище: Money.

Проведя за свою карьеру 49 боев, он одержал победы во всех без исключения, причем в 26 поединках — нокаутом.

Мейвезер-младший становился призером Олимпийских игр (бронза Атланты-1996) и чемпионом в пяти весовых категориях (всего 12 раз). В последний раз он выходил на ринг в сентябре 2015 года, когда победил Андре Берто. Карьеру боксера в марте 2017 года он решил возобновить именно ради выяснения отношений с Макгрегором.

Что касается самого ирландца, то он, будучи на 11 лет младше своего оппонента, провел в смешанных единоборствах 24 боя, одержав победу в 21 из них (18 — нокаутом) при трех поражениях. В августе 2016 года в матче-реванше он решением большинства судей одержал победу над американцем Нэйтом Диасом в полусреднем весе, а спустя всего месяц техническим нокаутом выиграл бой у его соотечественника Эдди Альвареса в легком весе, став таким образом первым в истории UFC, кому удалось стать одновременно двукратным чемпионом в разных весовых категориях.

Заработок экс-чемпиона мира по боксу Флойда Мейвезера может превысить 1 млрд долларов после боя с звездой UFC Конором МакГрегором, который состоится в августе, пишет Forbes.

Пока что, согласно данным рейтинга Forbes, в мире существует всего несколько спортсменов, которые заработали 1 млрд долларов и больше. Это Майкл Джордан (1,5 млрд долларов) и Тайгер Вудс (1,4 млрд долларов), большую часть состояния которым принесло сотрудничество с Nike.

Э.А.

