С начала года в Азербайджане 10 должностных лиц были уволены за коррупцию (версия 3)

2017-07-17 11:41 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - С начала года в Азербайджане 10 должностных лиц были уволены за коррупцию, 29 – привлечены к дисциплинарной ответственности, сказал на пресс-конференции в понедельник начальник Главного управления по борьбе с коррупцией при Генпрокуроре Азербайджана Камран Алиев.

По его словам, за этот период Главное управление рассмотрело 3656 обращений граждан, расследовало 125 материалов преступного характера, по 75 материалам возбуждены уголовные дела, по 50 - составлены акты.

С начала года на «горячую линию» Главного управления поступило 2151 обращение от граждан, по 16 из которым были возбуждены уголовные дела по различным статьям УК, отметил Алиев.

В результате мер, совместно проведенных с соответствующими госструктурами, были восстановлены нарушенные права граждан, направлены представления в соответствующие организации для устранения выявленных правонарушений.

Кямран Алиев добавил, что за отчетный период оперативные структуры Главного управления возбудили два уголовных дела в отношении задержанных на месте преступления лиц и шесть уголовных дел на основании информации о коррупционных правонарушениях.

За отчетный период был проведен ряд упреждающих мер в сфере борьбы с коррупцией, 12 должностным лицам были сделаны предупреждения по правонарушениям не преступного характера, пятерым объявлены выговоры, два должностных лица были привлечены к дисциплинарной ответственности в виде строгого выговора, десять человек освобождены от должности.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова)