Проведение «президентских выборов» на оккупированных территориях Азербайджана – очередная политическая провокация Армении - МИД

2017-07-17 11:42 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Проведение «президентских выборов» на оккупированных Арменией территориях Азербайджана – очередная политическая провокация, сказал Trend в понедельник официальный представитель МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев, комментируя назначение созданным на оккупированных Арменией азербайджанских территориях режимом на 19 июля незаконных «президентских выборов».

Проведенные т.н. режимом, созданным на оккупированных Арменией азербайджанских территориях, «парламентские выборы» от 3 мая 2015 года и «референдум по внесению изменений в конституцию» от 20 февраля 2017 года отвергнуты и не признаны международным сообществом, сказал Гаджиев.

Проведение незаконным «парламентом» нелегитимных «президентских выборов» не что иное, как самообман, сказал он.

"Всем хорошо известно, что криминальное «руководство» незаконного режима, а также члены «парламента» назначаются военно-политической властью Армении и лишь выполняют функцию марионеток», - сказал официальный представитель МИД.

Проведение незаконных и сфальсифицированных «президентских выборов» является нарушением Конституции, законов Азербайджана, норм и принципов международного права, сказал он.

Как продолжение военных провокаций, совершенных Арменией вдоль линии соприкосновения войск с целью эскалации ситуации, эти действия Армении нацелены на нарушение усилий по решению конфликта на основе субстантивных переговоров, сказал Гаджиев.

Все это еще раз доказывает, что Армения не заинтересована в политическом решении конфликта и всеми силами пытается сохранить статус-кво, основанный на оккупации, подчеркнул Гаджиев.

Единственным возможным путем достижения устойчивого и долгосрочного урегулирования является вывод вооруженных сил Армении с оккупированных азербайджанских территорий, как того требуют резолюции СБ ООН, возвращение беженцев и вынужденных переселенцев на родные земли, восстановление территориальной целостности Азербайджана в рамках международно-признанных границ, совместное мирное проживание азербайджанской и армянской общин Нагорного Карабаха в рамках границ Азербайджана, отметил Гаджиев.

Армянская сторона, вместо того, чтобы впустую тратить время и обманывать свой народ и международное сообщество, должна в конструктивной форме принять участие в процессе урегулирования конфликта и выполнять международные обязательства, сказал он.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.