В Риге состоялась встреча один на один президентов Азербайджана и Латвии

2017-07-17 12:26 | www.apa.az | 4

В резиденции президента Латвии – Рижском замке состоялась официальная церемония приветствия президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Как сообщает АПА, перед замком, над которым развевались флаги обоих государств, в честь президента Азербайджана был выстроен почетный караул.

Президент Латвии Раймонд Вейонис встретил главу азербайджанского государства Ильхама Алиева.

В исполнении военного оркестра прозвучали гимны Азербайджана и Латвии. Начальник почетного караула отдал рапорт президенту Азербайджана.

Президенты обошли строй почетного караула.

Представители государства и правительства Латвии были представлены президенту Ильхаму Алиеву, члены делегации Азербайджана – президенту Раймонду Вейонису.

Президенты сфотографировались для официального фото.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в салоне «Гербы» Рижского замка оставил запись в Книге для почетных гостей.

Затем состоялось вручение подарков.

После церемонии официального приветствия началась встреча один на один президентов Азербайджана и Латвии. На встрече было отмечено, что двусторонние отношения успешно развиваются в политической, экономической и других сферах. Была подчеркнута важность официального визита президента Азербайджана в Латвию с точки зрения расширения двусторонних связей. Также стороны обменялись мнениями о перспективах развития отношений.

На встрече были обсуждены вопросы, вызывающие взаимный интерес.