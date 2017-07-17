В Риге состоялась встреча один на один президентов Азербайджана и Латвии
2017-07-17 12:26 | www.apa.az | 4
В резиденции президента Латвии – Рижском замке состоялась официальная церемония приветствия президента Азербайджана Ильхама Алиева.
Как сообщает АПА, перед замком, над которым развевались флаги обоих государств, в честь президента Азербайджана был выстроен почетный караул.
Президент Латвии Раймонд Вейонис встретил главу азербайджанского государства Ильхама Алиева.
В исполнении военного оркестра прозвучали гимны Азербайджана и Латвии. Начальник почетного караула отдал рапорт президенту Азербайджана.
Президенты обошли строй почетного караула.
Представители государства и правительства Латвии были представлены президенту Ильхаму Алиеву, члены делегации Азербайджана – президенту Раймонду Вейонису.
Президенты сфотографировались для официального фото.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в салоне «Гербы» Рижского замка оставил запись в Книге для почетных гостей.
Затем состоялось вручение подарков.
После церемонии официального приветствия началась встреча один на один президентов Азербайджана и Латвии. На встрече было отмечено, что двусторонние отношения успешно развиваются в политической, экономической и других сферах. Была подчеркнута важность официального визита президента Азербайджана в Латвию с точки зрения расширения двусторонних связей. Также стороны обменялись мнениями о перспективах развития отношений.
На встрече были обсуждены вопросы, вызывающие взаимный интерес.