В Баку автомобиль скорой помощи сгорел дотла – ВИДЕО + ФОТО + ОБНОВЛЕНО

2017-07-17 11:47 | www.oxu.az | 4

В Сабаильском районе сгорел автомобиль станции скорой медицинской помощи.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, причиной возгорания стало короткое замыкание.

Пожар начался, когда водитель и окружающие хотели отремонтировать автомобиль. Пламя быстро охватило машину.

09:40

В Баку загорелась машина скорой помощи, в которой находился больной и врачи.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, они смогли своевременно покинуть автомобиль, никто не пострадал.

Напомним, что ранее сообщалось о пожаре в Сабунчинском районе. Инцидент произошел близ больницы №3. Сгорел автомобиль скорой помощи. К месту происшествия были привлечены пожарные МЧС.

По предварительным данным, потерпевших нет.

З.Г.

