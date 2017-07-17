Трамп усомнился в достоверности опроса, показавшего его низкий рейтинг

2017-07-17 11:53 | www.oxu.az | 6

Президент США Дональд Трамп усомнился в корректности социологического опроса, который показал, что его деятельность на посту главы государства одобряют всего 36% американцев.

Как передает Oxu.Az, об этом президент США написал в своей странице в Twitter.

«Опросы ABC и Washington Post были, пожалуй, самыми некорректными за время избирательной кампании. Однако результат почти в 40% не так уж плох для сегодняшней ситуации», - написал Трамп в Twitter.

Н.О.