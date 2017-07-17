Задержан гражданин, стрелявший в представителей Исполнительной власти

2017-07-17 12:52 | www.apa.az | 5

Задержан гражданин, стрелявший в представителей Исполнительной власти Абшеронского района.

Как сообщает АПА со ссылкой на сайт МВД, 14 июля при попытке снести незаконное строение перед домом Этибара Новрузова в поселке Новханы Абшеронского района члены комиссии по борьбе с незаконным строительством ИВ встретили неожиданное сопротивление со стороны его отца Эльдара Новрузова. Пожилой человек вышел к членам комиссии с пистолетом «Макарова» и трижды выстрелил в воздух.

Э.Новрузов был задержан сотрудниками ИВ Абшеронского района, у него был изъят пистолет «Макаров», 4 патрона к нему и 3 гильзы.

По факту возбуждено уголовное дело.