МИД Азербайджана о «выборах» в Карабахе

2017-07-17 11:57 | www.oxu.az | 6

««Парламент» незаконного режима, созданного на оккупированных Арменией азербайджанских землях, 3 мая 2015 года провел так называемые «выборы», а 20 февраля 2017 года – «референдум в связи с внесением изменений в конституцию», которые были отвергнуты и не были признаны международным сообществом. Проведение незаконным «парламентом» так называемых «президентских выборов» вызывает смех и является лишь самообманом».

Как передает Oxu.Az, об этом заявил глава пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев, комментируя проведение 19 июля незаконных «президентских выборов» оккупационным режимом.

«Всем хорошо известно, что криминальное «руководство» оккупационного режима и их так называемый «парламент» назначается военно-политическими властями Армении и выполняет лишь марионеточные функции.

Армянская сторона, вместо того, чтобы зря терять время и обманывать свой народ, международную общественность, должна положить конец оккупации, принять конструктивное участие в процессе урегулирования и соблюдать международные обязательства», - сказал спикер МИД.

Н.О.

