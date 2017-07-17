Найдена галактика, которая в тысячу раз ярче Млечного Пути

2017-07-17 12:00 | www.oxu.az | 7

Группа испанских ученых обнаружила при помощи телескопа Gran Telescopio Canarias галактику, которая приблизительно в тысячу раз ярче Млечного Пути и удалена от него на расстояние десяти миллиардов световых лет.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает Astrophysical Journal Letters.

Астрономы полагают, что яркость галактики объясняется высокой скоростью звездообразования внутри нее.

Сообщается, что открытие галактики WISE J132934.18 + 224327.3 на столь колоссальном расстоянии от Земли удалось сделать благодаря гравитационной линзе.

«Гравитационная линза, как следует из ее названия, представляет собой образованный благодаря гравитации массивного небесного тела природный механизм, позволяющий изменять направление ЭМ-излучения. Проще говоря — гравитационная линза позволяет увеличить наблюдаемый объект — в конкретном случае, галактику», - отметил один из авторов открытия Анастасио Диас-Санчес.

Ученые полагают, что величина звездообразования галактики составляет от пяти сотен до двух тысяч солнечных масс в год.

Н.О.