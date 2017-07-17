В Риге состоялась церемония официальной встречи Президента Азербайджана Ильхама Алиева (ФОТО)
2017-07-17 12:11 | www.trend.az | 4
БАКУ /Trend/ - В понедельник в резиденции Президента Латвии – Рижском замке состоялась церемония официальной встречи Президента Азербайджана Ильхама Алиева.
Перед замком, где развевались государственные флаги двух стран, в честь Президента Азербайджана был построен почетный караул.
Президент Латвии Раймондс Вейонис встретил Президента Азербайджана Ильхама Алиева.
В исполнении военного оркестра прозвучали государственные гимны Азербайджана и Латвии.
Начальник почетного караула отдал рапорт Президенту Азербайджана.
Президенты обошли строй почетного караула.
Представители государства и правительства Латвии были представлены Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, члены азербайджанской делегации - Президенту Латвии Раймондсу Вейонису.
Президенты сфотографировались для официального фото.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев оставил запись в Книге почетных гостей в салоне «Гербы» Рижского замка.
Затем были вручены подарки.