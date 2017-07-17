В Риге состоялась церемония официальной встречи Президента Азербайджана Ильхама Алиева (ФОТО)

2017-07-17 12:11 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - В понедельник в резиденции Президента Латвии – Рижском замке состоялась церемония официальной встречи Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Перед замком, где развевались государственные флаги двух стран, в честь Президента Азербайджана был построен почетный караул.

Президент Латвии Раймондс Вейонис встретил Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

В исполнении военного оркестра прозвучали государственные гимны Азербайджана и Латвии.

Начальник почетного караула отдал рапорт Президенту Азербайджана.

Президенты обошли строй почетного караула.

Представители государства и правительства Латвии были представлены Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, члены азербайджанской делегации - Президенту Латвии Раймондсу Вейонису.

Президенты сфотографировались для официального фото.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев оставил запись в Книге почетных гостей в салоне «Гербы» Рижского замка.

Затем были вручены подарки.