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Состоялась встреча один на один президентов Азербайджана и Латвии (ФОТО)

2017-07-17 12:19 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - В понедельник после церемонии официальной встречи в Риге состоялась встреча один на один Президента Азербайджана Ильхама Алиева и Президента Латвии Раймондса Вейониса.

На встрече было отмечено успешное развитие двусторонних отношений в политической, экономической и других сферах, подчеркнута важность официального визита Президента Азербайджана в Латвию с точки зрения расширения связей двух стран.

Был проведен обмен мнениями о текущем состоянии, перспективах развития двусторонних связей между странами, обсуждены возможности дальнейшего расширения этих связей.

На встрече также был проведен обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

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