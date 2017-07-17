В международных отношениях нет справедливости - Новруз Мамедов

2017-07-17 12:23 | www.trend.az | 5

Помощник президента Азербайджана по внешнеполитическим вопросам Новруз Мамедов заявил в интервью РИА Новости, что сейчас говорить об успехе в международных отношениях очень трудно и сложно, потому что мир не сумел сохранить принципы справедливости после прекращения действия Варшавского договора.

Варшавский договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Албанией, Болгарией, Венгрией, ГДР, Польшей, Румынией, СССР и Чехословакией был подписан 14 мая 1955 года на Варшавском совещании европейских государств по обеспечению мира и безопасности в Европе. В 1985 году был продлен на 20 лет, но 1 июля 1991 участники ОВД (Организации Варшавского договора) подписали Протокол о полном прекращении действия договора.

"Причиной того, что мир сегодня стал таким, является отсутствие справедливости. После Варшавского договора мир не сумел сохранить принципы справедливости. Какой смысл говорить об универсальных ценностях, если в международных отношениях нет справедливости", — сказал Мамедов.

Он коснулся и карабахского конфликта, отметил, что "почему-то справедливая оценка армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта сталкивается с препятствиями".

Помощник президента Азербайджана напомнил, что урегулированием карабахского конфликта занимается Минская группа ОБСЕ, в которую, по его словам, вошли именно те страны, "которые могут при необходимости сказать свое слово на международной арене".

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.