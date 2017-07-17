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Сопредседатели международной рабочей группы совершили визит на оккупированные земли Азербайджана

2017-07-17 13:57 | www.apa.az | 3

Сопредседатели Международной рабочей группы (МРГ) по поиску без вести пропавших в зоне карабахского конфликта и освобождению заложников и пленных Светлана Ганнушкина, Паата Закареишвили, Бернхард Клазен 17 и 18 июля  посетили Ханкенди.

Как сообщает АПА, цель визита – восстановить контакты в Нагорном Карабахе для  продолжения своей миротворческой деятельности. 


 
Международная рабочая группа побывала в Баку с визитом в январе 2017 года, встретилась с официальными лицами Азербайджана и представителями гражданского общества. 


 
15 июля члены  Государственной комиссией Армении по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших лиц приняли представителя МРГ. Эти встречи были плодотворными и обнадеживающими.


 
Напомним, что представители Международной рабочей группы начали свою миротворческую деятельность еще в начале 90-х годов. 

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