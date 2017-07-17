Сопредседатели международной рабочей группы совершили визит на оккупированные земли Азербайджана

2017-07-17 13:57 | www.apa.az | 3

Сопредседатели Международной рабочей группы (МРГ) по поиску без вести пропавших в зоне карабахского конфликта и освобождению заложников и пленных Светлана Ганнушкина, Паата Закареишвили, Бернхард Клазен 17 и 18 июля посетили Ханкенди.

Как сообщает АПА, цель визита – восстановить контакты в Нагорном Карабахе для продолжения своей миротворческой деятельности.





Международная рабочая группа побывала в Баку с визитом в январе 2017 года, встретилась с официальными лицами Азербайджана и представителями гражданского общества.





15 июля члены Государственной комиссией Армении по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших лиц приняли представителя МРГ. Эти встречи были плодотворными и обнадеживающими.





Напомним, что представители Международной рабочей группы начали свою миротворческую деятельность еще в начале 90-х годов.