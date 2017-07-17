Рамиль Гулиев: В Азербайджане я не видел для себя перспектив

2017-07-17 12:30 | www.oxu.az | 3

«В Азербайджане я не видел для себя перспектив. Дом домом, но реализоваться все-таки нужно – пришлось чем-то жертвовать».

Как передает Oxu.Az, об этом сказал бронзовый призер ЧЕ-2016, турецкий легкоатлет азербайджанского происхождения, спринтер, рекордсмен Азербайджана и Турции на дистанциях 60, 100 и 200 метров Рамиль Гулиев в интервью sports.ru.

Р. Гулиев отметил, что Азербайджан даже не требовал от Турции денег за его переход:

«В 2008 и 2009 годах я выступал за Азербайджан на Олимпиаде и ЧМ, хотя готовились в основном на энтузиазме. Зимой тренировки в холодном манеже, летом на стадионе с плохой дорожкой. Конечно, я старался, работал – все равно других вариантов не было. Да и на тот момент можно было с чем-то смириться: в 18-19 лет – ты просто тренируешься, не задумываясь об условиях. Сейчас такое неприемлемо.

Я пытался выбить деньги, условия – но федерация легкого спорта Азербайджана это не приветствовала. В 2010-м я, будучи еще гражданином Азербайджана, заключил годовой контракт с клубом «Фенербахче». Выручили связи: некоторые бывшие спортсмены из Азербайджана остались в Турции – и один товарищ помог с переходом.

Безусловно, азербайджанской стороне это не понравилось. Они много чего говорили: что я продался, поймал звезду, закончился как спортсмен. Но мне по барабану. Где-то писали, что Турция предложила мне зарплату в 10 раз больше. Если знать, сколько я зарабатывал в Азербайджане – почти нисколько, то можно умножать хоть на тысячу.

Я думаю так: если со стороны федерации есть интерес, то она найдет способ удержать спортсмена. В Азербайджане способ не искали.

Мне пришлось покинуть Азербайджан – федерация вообще не помогала. Ни со стипендией, ни с тренировками – там и сейчас в принципе то же самое.

Азербайджан даже не требовал от Турции денег за мой переход. Они просто сказали: ты не будешь выступать за ту страну. Я ответил: хорошо, это ваше решение. На этом диалог закончился».

Э.А.

