В планы Баку "входит расширение, укрепление сотрудничества с Россией" - Новруз Мамедов

2017-07-17 12:32 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Азербайджан в своей внешней политике учитывает интересы РФ, в планы Баку "входит расширение, укрепление сотрудничества с Россией", сказал в интервью РИА Новости помощник президента Азербайджана по внешнеполитическим вопросам Новруз Мамедов

"Азербайджан в своей внешней политике учитывает интересы своих стратегических партнеров, в том числе и России. Россия — страна, с которой мы связаны столетиями. Страна, с которой мы имеем высокое сотрудничество. В наши планы входит расширение, укрепление сотрудничества с Россией", — сказал Мамедов.

При этом, по словам помощника президента Азербайджана, ликвидация Верховным судом РФ Всероссийского азербайджанского конгресса и ряд жестких заявлений МИДа Российской Федерации в отношении Баку вызвали в азербайджанской столице непонимание.

Отметим, что 15 июня Всероссийский азербайджанский конгресс подал апелляционную жалобу на решение Верховного суда Российской Федерации от 15 мая 2017 года в Апелляционную коллегию Верховного суда РФ.

Ранее, 15 мая на основании обращения министерства юстиции России Верховный суд РФ аннулировал регистрацию ВАК.