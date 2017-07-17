В Украине пропал направлявшийся из Луганска в Киев азербайджанец

2017-07-17 14:04 | www.apa.az | 3

Проживающий в городе Зоринск Луганской области Украины азербайджанский предприниматель поехал в Киев, после чего связаться с ним не удалось.

Как сообщили АПА проживающие в Луганске азербайджанцы, уроженец Нахчывана Руслан Мирзоев (1971 г.р.) считается без вести пропавшим уже на протяжении одной недели.

Полиция непризнанной «Луганской Народной Республики» приступила к поискам пропавшего азербайджанца. Спустя день, после того, как Р.Мирзоев отправился в Киев, связь с ним прервалась, никаких новостей о нем нет. Он проживает в Украине на протяжении долгого времени, занимается сельскохозяйственным бизнесом.

Отметим, за последний год пропажи азербайджанских предпринимателей или детей в Украине приняли регулярный характер. Было зарегистрировано более 25 фактов пропажи азербайджанцев. В связи с этим в Генпрокуратуре Украины в прошлом году было возбуждено уголовное дело, однако каких-либо результатов это не дало.