Европарламентарии обсудят в Минске ключевые вопросы отношений Беларуси и ЕС

2017-07-17 12:37 | www.trend.az | 2

Делегация, состоящая из пяти членов Европейского парламента, совершит официальный визит в Минск 18-19 июля, сообщили Белта в представительстве ЕС в Беларуси.

Члены Европейского парламента встретятся с представителями белорусского правительства и парламента, чтобы обсудить ключевые вопросы двусторонних отношений ЕС и Беларуси и остающиеся препятствия па пути к более тесному сотрудничеству. Делегация также встретится с представителями оппозиции и гражданского общества, проинформировали в представительстве.

Депутаты прибудут в Минск под руководством председателя делегации по связям с Беларусью Европарламента Богдана Здроевского. В делегацию входят парламентарии из Польши, Литвы, Латвии и Германии, представляющие четыре политические группы Европейского парламента