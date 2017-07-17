В Баку будет проведена трехсторонняя встреча глав МИД Азербайджана, Туркменистана и Турции

2017-07-17 14:13 | www.apa.az | 4

18-19 июля в Баку с участием главы МИД Азербайджана Эльмара Мамедъярова, министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова и главы внешнеполитического ведомства Турции Мовлута Чавушоглу будет проведена четвертая трехсторонняя встреча глав МИД Азербайджана, Туркменистана и Турции.

Как сообщили АПА в пресс-службе МИД, по итогам встречи министры провели пресс-конференцию.

Первая трехсторонняя встреча в формате Азербайджан-Туркменистан-Турция была проведена в Баку 26 мая 2014 году. Вслед за этим 5 июня того же года в рамках IV Саммита Совета сотрудничества тюркоязычных государств состоялись встречи в двустороннем и техстороннем фарматах между президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, президентом Турции Абдуллой Гюлем и президентом Туркменистана Гурбангулу Бердымухамедовым.

29 января 2015 года в Ашхабаде согласно итогам проведенной в указанном формате второй встречи была принята рамочная программа трехстороннего сотрудничества Азербайджан-Туркменистан-Турция на 2015-2017 годы.

28 августа 2015 года в Анталье была проведена третья встреча министров иностранных дел этих трех стран. По итогам встречи была принята Анатолийская декларация. Вслед за этим 9 октября 2015 года между Азербайджаном, Турцией и Туркменистаном было проведено первое заседание Технической комиссии по транзитным путям Каспийского моря.