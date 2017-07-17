Саркисян: «Продажа Россией вооружений Азербайджану – самая болезненная сторона российско-армянских отношений»

2017-07-17 14:18 | www.apa.az | 3

Как сообщает АПА, об этом в интервью «Armenia TV» заявил президент Армении Серж Саркисян.

С.Саркисян сказал, что этот вопрос - самая болезненная сторона армяно-российской дружбы, армяно-российского военного сотрудничества.

«Этот вопрос, по моему мнению, бросает тень на многое. Но, с другой стороны, существуют обстоятельства, которые, возможно, для нас не являются приемлемыми, в то время как приемлемы для них. Пока ничего серьезного не произошло. Если в какой-то момент это приведет к серьезным последствиям, тогда и можно обвинять. Если же серьезных последствий не будет, мы должны рассматривать это как долгосрочную политическую деятельность российской стороны по стабилизации ситуации в регионе».

На вопрос касательно прекращения вопроса сотрудничества с Россией или же его сокращения, президент Армении Серж Саркисян ответил, что это крайне опасные слова, они могут создать крайне тяжелую ситуацию.

«Когда говорят - пересмотрите, с кем вы хотите пересмотреть? С Турцией, с НАТО? Там все с открытыми объятиями ждут Армению?», - сказал президент Армении.