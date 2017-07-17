Президентом Индии станет «неприкасаемый» – ОБНОВЛЕНО

2017-07-17 12:53 | www.oxu.az | 3

В Индии в понедельник, 17 июля, стартовали выборы нового президента страны, которого выбирают с участием национального парламента и региональных законодательных собраний. Депутаты должны сформировать коллегию выборщиков, которая определит будущего президента.

Как передает Oxu.Az, в коллегию выборщиков войдут 4,9 тысяч человек – депутаты верхней и нижней палаты парламента страны, а также законодательных собраний штатов.

Правящая в Индии «Бхаратия джаната партии» (БДП, «Индийская народная партия») выдвинула на пост президента страны выходца из низшей по иерархии касты далитов (неприкасаемых) Рама Натха Ковинда.

Главный конкурент Ковинда – кандидатка от оппозиции Мейра Кумар, также происходит из касты неприкасаемых.

Результаты голосования будут объявлены в четверг, однако СМИ подчеркивают, что победа Ковинда почти гарантирована.

Срок полномочий действующего президента Пранаба Мукерджи истекает 24 июля, новый президент вступит в должность на следующий день.

10:04

Голосование на выборах нового президента Индии стартовало в понедельник в национальном парламенте в Нью-Дели и в региональных заксобраниях, сообщает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости.

Депутаты обеих палат национального парламента и региональных заксобраний формируют коллегию выборщиков, которая выбирает президента. Голосование началось в 10.00 по местному времени (08.30 по Баку). Одним из первых в здание парламента в Нью-Дели прибыл премьер-министр Нарендра Моди.

Помимо выборов президента в парламенте сегодня также пройдет церемония открытия так называемой «муссонной» законодательной сессии, которая продлится до середины августа. Моди, общаясь с журналистами, не стал затрагивать тему выборов, а лишь отметил, что «как муссон приносит надежду, эта сессия приносит такой же дух надежды», и выразил надежду, что депутаты всех партий будут работать слаженно в ходе сессии.

В настоящее время пост президента занимает Пранаб Кумар Мукерджи, которому в этом году исполняется 82 года. Он был избран в 2012 году при правительстве партии Индийский национальный конгресс, который сегодня находится в оппозиции. В мае Мукерджи заявил, что не будет переизбираться, срок его полномочий истекает 24 июля.

Н.О.