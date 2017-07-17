В Риге состоялась встреча президентов Азербайджана и Латвии в расширенном составе (ФОТО)

2017-07-17 12:45 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - В понедельник в Риге состоялась встреча Президента Азербайджана Ильхама Алиева и Президента Латвии Раймондса Вейониса в расширенном составе с участием делегаций.

На встрече было отмечено наличие больших возможностей для расширения сотрудничества в различных сферах между двумя странами, подчеркнута важная роль Азербайджана в международных транспортных коридорах, в том числе коридорах Восток-Запад, Север-Юг, грузоперевозках между Азией и Европой.

Глава азербайджанского государства рассказал о работах, осуществляемых страной в сфере международного транспортного сотрудничества.

На встрече было отмечено значение документов, которые будут подписаны в рамках официального визита Президента Азербайджана в Латвию, выражена уверенность в том, что эти документы внесут вклад в дальнейшее расширение связей.

Также было обсуждено сотрудничество в сфере образования, отмечено наличие хороших возможностей для расширения связей в этой сфере.

В ходе беседы была отмечена важность азербайджано-латвийских связей в рамках отношений Азербайджан-ЕС. Была обсуждена деятельность межправительственной комиссии, затронуты вопросы по рассмотрению возможностей для роста торгового оборота, определению экспортно-импортного потенциала, сотрудничеству в сферах сельского хозяйства, туризма, информационно-коммуникационных технологий.

Президент Раймондс Вейонис подчеркнул, что Латвия всегда поддерживала, и впредь будет поддерживать территориальную целостность Азербайджана. Глава латвийского государства отметил, что его страна и впредь будет вносить вклад в дело укрепления сотрудничества Азербайджан-ЕС.