Саргсян призвал Путина к ответу за проданное Азербайджану оружие – разве вассалы имеют право голоса?

2017-07-17 12:58 | www.trend.az | 3

Эльмира Таривердиева

Жалобы, стенания и постоянное недовольство партнерами по ОДКБ, по другим региональным проектам, а также претензии к России – это визитная карточка армянских властей.

Однако порой представители армянской власти заигрываются и начинают работать больше на внутреннюю, чем на внешнюю аудиторию, что и произошло с Саргсяном, который в интервью программе «Р-Эволюция» телекомпании «Армения», вышедшей в эфир 16 июля, внезапно призвал к ответу за продажу российского оружия Азербайджану … президента РФ Владимира Путина.

Говоря о том, что никогда не слышал публичного ответа на эту тему, Саргсян отметил, что считает, что Россия должна ответить Армении.

«Если российский политический деятель или аналитик, или какое-то должностное лицо что-то говорит, это не означает, что это ответ российской стороны. Российская сторона может ответить устами президента, главы МИД, должен быть официальный ответ», - сказал Саргсян.

Кроме того, он «тонко» намекнул, что именно это может стать камнем преткновения в вопросе полного подчинения Еревана Москве – мол, общественность не поймет, почему близкий друг Россия продает оружие врагу.

Это проблема – самая болезненная сторона армяно-российской дружбы, армяно-российского военного сотрудничества, двусторонних отношений в целом, сказал Саргсян, коснувшись темы поставок РФ вооружения Азербайджану.

«Этот вопрос, по моему мнению, бросает тень на многое. Но, с другой стороны, существуют обстоятельства, которые, возможно, для нас не являются приемлемыми, в то время как приемлемы для них», - аккуратно пытался выгородить хозяина Саргсян.

Пока ничего серьезного не произошло, вяло оправдывал он Кремль.

А теперь разберемся в том, что читается между строк в этом, прямо скажем, малопонятном интервью Саргсяна. Нацелено интервью, в первую очередь, на то, чтобы надавить на Россию в плане очередного военного кредита, о котором рассказал накануне министр финансов Вардан Арамян. Он не отметил, о какой сумме идет речь, добавив, что обсуждения начались в этом году.

С одной стороны, Саргсян хорошо понимает, что у Армении просто нет другого выхода, кроме как прогибаться во всех возможных позах перед Россией, которая использует свое влияние на Армению в своих интересах, расплачиваясь с ней оружием. У Москвы тут свои вопросы - наращивание системы европейской ПРО не может остаться без ответа. Заключая соглашение с Арменией о совместной ПВО, Россия застраховалась от прихода в регион НАТО в частности, и Запада в целом. Учитывая, что объединенные системы ПВО уже действуют в Беларуси и Казахстане, очевидно, что этот метод достаточно хорош для Кремля в плане обеспечения своих интересов в ближнем круге.

Однако Армения тут используется вовсе не как союзник, а как кусок земли, на которой находятся российские ПВО, так как согласно документам, во время военной или «военно-политической» угрозы управление ПВО Армении будет в руках России.

Для того, чтобы армянское руководство на это пошло, Москва поставляет вооружение Армении в рамках кредитного договора.

При этом финансовые вопросы российскую оборонную промышленность волнуют тем больше, чем больше падают цены на углеводороды, которые являются основной статьей российского дохода. И с этой точки зрения Баку, который платит живые деньги, не менее, а может даже более желанный клиент, чем Ереван, который уже расплатился независимостью.

А потому вопрос продажи российского оружия Азербайджану не меньше отвечает национальным интересам Москвы, чем вопрос предоставления оружия Армении в кредит. Спрашивать с российской стороны за то, что она зарабатывает деньги и продает свою продукцию тому, кому считает нужным, как минимум, нелепо со стороны Еревана.

Однако понять Саргсяна можно. Большим разочарованием стало для него то, что никто его «Искандеров», которыми он периодически загадочно потряхивает во время очередных выступлений, не испугался и на последнюю военную провокацию Азербайджан дал жесткий отпор, чего Армения, видимо, не ожидала.

Кроме того, страшно Саргсяну и от того, что, несмотря на все громкие заявления армянских военачальников о непобедимости армянской армии и огромных поставках оружия из России, по факту, согласно отчету, оказалось, что военный импорт Азербайджана и Армении имеет довольно-таки серьезнейшую разницу в объемах. В 2012-2016 годах, согласно отчету, азербайджанские закупки оружия превысили армянские в 20 раз.

А участившиеся в последнее время разговоры о новых поставках/закупках Арменией вооружений лишь блеф и рассчитанный на внутреннего потребителя спектакль, призванный хоть как-то оправдать грандиозный провал армянских военных в апреле 2016 года на линии соприкосновения азербайджанских и армянских войск в Нагорном Карабахе.

Конечно, армянской стороне неприятно осознавать, что Россия и Азербайджан плодотворно сотрудничают в военно-технической сфере, и сотрудничество это только укрепляется. Однако еще страшнее ждать ответа от российской стороны, которого Ереван никогда не дождется, так как, являясь вассальным куском нужной России территории, задавать хозяину вопросы прав у него нет.

Эльмира Таривердиева, глава Русской службы новостей Trend