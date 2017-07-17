Миранда Керр тайно вышла замуж за миллиардера – ВИДЕО + ФОТО

2017-07-17 13:10 | www.oxu.az | 4

Еще в мае этого года супермодель Миранда Керр и основатель Snapchat Эван Шпигель сыграли свадьбу, однако само торжество и его детали осталось за закрытыми дверями. Cпустя почти два месяца поклонники наконец-то могут разглядеть свадебные фотографии, которые были опубликованы в минувшие выходные сразу несколькими американскими журналами.

Об этом сообщает Oxu.Az со ссылкой на зарубежные СМИ.

Особое внимание общественности было уделено платью Миранды, в котором она, как пишут пользователи, настоящая принцесса. Свадебный классический наряд был создан лично Марией Грацией Кьюри, директором дизайнерского дома Dior.

«Это был волшебный день», - прокомментировала фото с супругом Миранда.

Напомним, что церемония бракосочетания прошла в узком семейном кругу (менее 50 человек). Присутствовал на свадьбе и сын Миранды от ее первого брака с Орландо Блумом — 6-летний Флинн.

A.C.

