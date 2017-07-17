При поддержке Общественного объединения регионального развития в Имишлинском районе проведено медобследование в связи с глазными болезнями

2017-07-17 13:24 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - При совместной организационной поддержке Общественного объединения «Региональное развитие» (ООРР) Фонда Гейдара Алиева и министерства здравоохранения проведено медицинское обследование в связи с глазными болезнями вынужденных переселенцев, проживающих в Имишлинском районе.

Бригада в составе десяти специалистов Национального центра офтальмологии (НЦО) имени академика Зарифы Алиевой 12-15 июля провела бесплатное обследование, лабораторные анализы и хирургические процедуры для вынужденных переселенцев, проживающих в поселке Ени Бахрамтепе Имишлинсконго района.

В рамках проекта более 400 жителей поселка и близлежащих сел Имишлинского района были обследованы на наличие глаукомы, катаракты, косоглазия, различных воспалительных заболеваний глаз, патологии глазного дна и др. Семь человек были прооперированы в выездной клинике. Те лица, кому требуется более длительное лечение, были приглашены для его организации в медицинские центры республики.

Медицинское обследование при поддержке ООРР будет организовано и в других регионах страны.

(Текст: Кямаля Сеидова)