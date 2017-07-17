Между Азербайджаном и Латвией подписана Совместная декларация о стратегическом партнерстве - ОБНОВЛЕНО

2017-07-17 14:32 | www.apa.az | 4

После завершения встречи в расширенном составе с участием президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и президента Латвийской Республики Раймондса Вейониса были подписаны азербайджано-латвийские документы.

Как сообщает АПА, президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент Латвии Раймондс Вейонис подписали «Совместную декларацию о стратегическом партнерстве между Азербайджанской Республикой и Латвийской Республикой».

«Меморандум взаимопонимания о международных комбинированных грузоперевозках между министерством транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана и министерством транспорта Латвии» подписали сопредседатель межправительственной комиссии по экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству, министр экологии и природных ресурсов Азербайджана Гусейнгулу Багиров и министр транспорта Латвии Улдис Аугулис.

«Соглашение о сотрудничестве в сфере государственного контроля над безопасностью в строительстве между министерством по чрезвычайным ситуациям Азербайджана и министерством экономики Латвии» подписали сопредседатель межправительственной комиссии по экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству, министр экологии и природных ресурсов Азербайджана Гусейнгулу Багиров и министр образования и науки Латвии Карлис Шадурскис.

«Соглашение о сотрудничестве в сфере образования между правительством Азербайджана и правительством Латвии» подписали министр образования Азербайджана Микаил Джаббаров и министр образования и науки Латвии Карлис Шадурскис.