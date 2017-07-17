Завершается строительство дороги Бинагади-Новханы-Джорат – ВИДЕО + ФОТО

2017-07-17 13:20 | www.oxu.az | 4

Строительство дороги Бинагади-Новханы-Джорат близко к завершению, проводятся последние работы.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на ОАО «Азеравтойол», ширина проезжей части, составлявшая 7-9 метров, была увеличена до 12 метров.

Дорога протяженностью 14 км состоит из 4 полос движения. 8-км участок дороги, объединяющий поселки Бинагади и Новханы, уже полностью отреставрирован и передан в пользование водителей.

З.Г.