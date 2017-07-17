Стрелявший в сотрудников ИВ Абшеронского района был ранее судим - МВД

2017-07-17 13:29 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - При сносе незаконного строения перед домом жителя поселка Новханы Абшеронского района Этибара Новрузова его отец – житель Сумгайыта, ранее судимый Эльдар Новрузов на почве хулиганства трижды выстрелил из пистолета в воздух, говорится в сообщении МВД, распространенном в понедельник.

Снос осуществлялся членами комиссии по борьбе с незаконными строениями ИВ Абшеронского района.

Эльдар Новрузов был арестован сотрудниками Абшеронского РУП, у него были изъяты пистолет «Макаров», четыре патрона и три гильзы.

По факту возбуждено уголовное дело.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова)