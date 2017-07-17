В суды Азербайджана направлено более 100 уголовных дел в отношении 133 должностных лиц - Главное управление по борьбе с коррупцией

2017-07-17 13:48 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - В первом полугодии 2017 года в Главном управлении по борьбе с коррупцией при Генпрокуроре Азербайджана было завершено следствие и направлены в суды 103 уголовных дела в отношении 133 должностных лиц, работающих в государственном и частном секторах, сказал на пресс-конференции в понедельник начальник Главного управления по борьбе с коррупцией при Генпрокуроре Азербайджана Камран Алиев.

По его словам, из них 43 дела в отношении 54 лиц связаны с присвоением и хищениями с использованием служебного положения, 27 дел в отношении 34 лиц - с мошенничеством с использованием служебного положения, 14 дел в отношении 19 лиц - со злоупотреблением должностными полномочиями, два дела в отношении трех лиц – с получением взятки, пять дел в отношении 11 лиц - с дачей взятки, четыре дела в отношении четырех лиц – со служебным подлогом, два дела в отношении двух лиц – с присвоением полномочий должностных лиц, два дела в отношении двух лиц – с фальсификацией, незаконным изготовлением и использованием официальных документов, три дела в отношении трех лиц – с незаконным входом в компьютерную систему.

Как отметил Камран Алиев, за шесть месяцев в частном секторе были возбуждены 25 уголовных дел в отношении 28 лиц. «Кроме того, в банковском секторе были возбуждены 19 уголовных дел в отношении 32 лиц, десять дел - в отношении 12 лиц в сфере образования, три дела - в отношении пяти лиц в сфере социальной защиты, четыре дела - в отношении четырех лиц в связи с местными органами исполнительной власти и одно уголовное дело - в отношении двух лиц в таможенной сфере», - сказал он.

Также, по его словам, возбуждены уголовные дела в связи со сферой охраны природы, по ОАО «Азерсу», идет следствие.

Камран Алиев добавил, что по направленным в суды уголовным делам была обеспечена выплата более трех миллионов манатов из более чем 12 миллионов в рамках нанесенного ущерба, наложен арест на имущество для выплаты оставшейся части ущерба и приняты другие предусмотренные законом меры.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова)