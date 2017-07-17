В этом году 28% ущерба государству нанесла коррупция

2017-07-17 13:40 | www.oxu.az | 3

«В течение первого полугодия 2017 года по направленным в суды уголовным делам из 12 804 958 манатов нанесенного ущерба на этапе предварительного расследования было возмещено 3 612 243 манатов или 28,2%».

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, об этом в ходе сегодняшней пресс-конференции заявил начальник Главного управления по борьбе с коррупцией при генпрокуроре Азербайджанской Республики Кямран Алиев.

К.Алиев отметил, что с целью выплаты оставшейся части ущерба был наложен арест на имущество, а также приняты предусмотренные законом меры.

З.Г.

