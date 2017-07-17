Названа дата выхода смартфона Meizu с двумя экранами

2017-07-17 13:50 | www.oxu.az | 3

Разработчики заявили, что официально покажут новый флагман уже в конце июля 2017 года.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Life.ru, представители Meizu разослали журналистам приглашения на презентацию смартфона Pro 7. Она состоится уже 26 июля этого месяца, пишет GSMArena.

Если предыдущие слухи подтвердятся, то флагман получит второй экран, который расположится под основной камерой на задней крышке устройства. При помощи дополнительного дисплея пользователи смогут делать селфи с задней камеры, а также играть и просматривать уведомления.

Кроме того, инсайдеры сообщили, что девайс будет работать на базе процессора MediaTek Helio X30.

С.С.

